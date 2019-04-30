Десять самых разочаровывающих достопримечательностей

Британские туристы назвали десять самых разочаровывающих достопримечательностей Европы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос, проведенный авиакомпанией easyJet.

Первое место заняла картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», хранящаяся в Лувре, передает Моя Планета.

Второе место в рейтинге занял чекпойнт «Чарли» – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. Замыкает тройку «Писающий мальчик» — миниатюрная статуя-фонтан из бронзы, одна из главных достопримечательностей Брюсселя.

Четвертое место заняло кабаре «Мулен Руж» в Париже, построенное в 1889 году. Считается, что именно в этом клубе зародился современный вид танца канкан.

На пятом месте в рейтинге статуя Русалочки в Копенгагене, созданная в честь персонажа одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. За ней следуют Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница в стиле барокко и фонтан Треви в Риме.

Девятое место занял Лувр — один из крупнейших музеев изобразительных искусств в мире. Замыкает рейтинг Пизанская башня в Италии, памятник стоит под углом с начала возведения в 1173 году.