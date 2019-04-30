В турецких отелях попросят гостей не накладывать целые тарелки

В Турции отдыхающих в отелях по системе «все включено» попросят накладывать себе только то количество еды, которое планируется съесть.

Участие в проекте, названном «Оранжевый флаг», добровольное. Его целью является сокращение пищевых отходов, проблема которых для Турции стоит очень остро: ежегодно в стране выбрасывается 18 миллионов тонн фруктов и овощей, 4,9 миллионов буханок хлеба, сообщает Моя Планета.

По прогнозам, инициативу готовы поддержать 250 отелей. В качестве агитации в ресторанах и номерах разместят информационные плакаты. Обсуждается также внедрение тарелок меньшего объема.