Берлускони попал в больницу в Италии

Политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии Вперед, Италия на выборах в Европарламент.

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в Милане. Об этом сообщает Corriere Della Sera во вторник, 30 апреля.

Около 10:00 по местному времени 82-летний политик был доставлен на машине скорой помощи в больницу Сан-Раффаэле, где он перенес операцию на сердце в июне 2016 года, передает Корреспондент.

"Сильвио Берлускони сегодня утром поехал в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", – рассказали в его окружении.

Отмечается, что сегодня политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии Вперед, Италия на выборах в Европарламент.

Ранее сообщалось, что в Милане от отравления радиоктивным веществом умерла свидетельница по делу Берлускони. 34-летняя модель Иман Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу с болями в животе.