Ранее реликвия хранилась в секрете в частной американской коллекции.
Прядь волос итальянского изобретателя Леонардо да Винчи (1452-1519) впервые будет выставлена на экспозиции "Леонардо жив", которая откроется в его родном городе Винчи 2 мая, в день 500-летия со дня его смерти. Об этом сообщил итальянский исследователь творчества да Винчи Алессандро Веццози, директор интерактивного "Идеального музея Леонардо да Винчи", передает ТАСС.
По его словам, "реликвия", давно известная как "волосы Леонардо да Винчи", хранилась "в секрете" в частной американской коллекции и публике будет представлена впервые вместе с сопровождающими материалами, рассказывающими о ее происхождении. "Но главное, мы сможем продолжить наши исследования ДНК великого изобретателя", - указал Веццози.
Ранее он представил исследование, которое позволило обнаружить живущих потомков да Винчи. Таковых оказалось 35, и среди них - итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Как известно, у самого мастера детей не было, но речь идет о продолжении линии его отца Пьеро и брата Доменико (другого сына Пьеро). "Мы получили элемент, который позволит подтвердить и углубить наши выводы", - сказал Веццози.
Гений Возрождения скончался в 1519 году в замке Кло-Люсе в Амбуазе во Франции в возрасте 67 лет. В последние годы жизни ему покровительствовал французский король Франциск I. На чужбине Леонардо нашел свой последний покой. Италия и Франция договорились вместе отметить круглую дату, к которой приурочен официальный визит президента Итальянской республики Серджо Маттареллы.
И в Италии, и во Франции на протяжении всего года проходят выставки и ретроспективы, посвященные Леонардо - художнику, изобретателю, инженеру, писателю, философу, ученому.
В частности, специальную экспозицию итальянцу посвятил Лувр. Хотя Рим предоставил несколько работ, соглашения об ответном заимствовании "Джоконды" достигнуть не удалось. Леонардо не расставался до конца жизни со созданным во Флоренции около 1503-1506 годов загадочным портретом, который в итоге оказался достоянием французов.
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