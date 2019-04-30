Долгое время считалось, что креативность – черта молодых. А значит, те, кто перешагнул рубеж бальзаковского возраста, обречены на шаблонное мышление. Но новое исследование, опубликованное в журнале De Economist, опровергло это суждение и показало, что существует два творческих пика: один из них приходится на 25-29 лет, то есть, как правило, на период начала карьеры, а второй наступает ближе к 50 годам.
"Мы считаем, что результаты исследования применимы как к людям, работающим в сфере экономики, так и к тем, кто работает в других областях", – рассказывает Брюс Вайнберг (Bruce Weinberg), ведущий автор работы и профессор экономики в Университете Огайо, передает ВЕСТИ.
Учёные проанализировали 31 научную работу известных исследователей, которые за последние 50 лет стали лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (неофициально известной как Нобелевская премия по экономике).
В результате было выявлено два типа людей, чей стиль мышления вёл к новаторскому результату. Это "концептуалисты" и "экспериментаторы".
Отделить одних от других помогла классификация работ лауреатов и стиля их написания.
Так, экономисты-концептуалисты были склонны использовать допущения, доказательства и уравнения, а экономисты-экспериментаторы полагались на прямые выводы из фактов. В их работах, как правило, было больше конкретных ссылок на места и периоды времени.
Учёные также проанализировали изменение индексов цитируемости статей, вышедших в разное время карьеры лауреатов. Таким образом, исследователи попытались выявить те самые пики креативности.
В результате оказалось, что "концептуалисты" сделали самые важные открытия в начале своей карьеры, в возрасте от 25 до 29 лет.
Такие люди мыслят нестандартно, бросая вызов общепринятым теориям. Как правило, они появляются с новыми идеями внезапно и происходит это до того, как они успеют погрузиться в общеизвестные факты и теории, объясняет Вайнберг.
"Экспериментаторы" же накапливают знания на протяжении своей карьеры и впоследствии находят новаторские способы анализа, интерпретации и синтеза информации.
Этот путь подразумевает длительные периоды проб и ошибок. В результате пик креативности и открытий, как правило, приходится на конец карьеры таких людей, то есть происходит после 50 лет.
"Достижение творческого пика зависит от того, какой из подходов вы используете", – объясняет Вайнберг.
Данное исследование показывает, что не так важна сфера деятельности человека, сколько способ, к которому прибегает человек, чтобы выявить общие связи и прийти к революционным выводам.
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