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Радоница 2019: приметы и суеверия
// фото: publika.md
13:57, 30 Apr 2019
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Радоница (Радуница, Гробки) - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. Отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. На Радоницу ходят на кладбище, на могилы родных и близких, дабы донести до них радостную весть о Воскресении Христовом. Отсюда, собственно, и название праздника - Радоница или Радуница.

Дата Радоницы зависит от даты Пасхи и выпадает в текущем году на 7 мая. После Чистого четверга 2019 и до самой Красной горки (Фоминого воскресенья) в церквях не поют литий по усопшим, не бывает панихид. Так как в это время все православные радуются Воскресению Христа и тому, что Тот победил саму смерть, пишет vesti-ua.net.

Поэтому Радоница - первый день, когда снова "окликают" покойников: служат соответствующие службы в храмах, также на Радоницу ходят на кладбище и поминают там.

"Окликанием же покойников" в старину назывался специальный обряд: попричитать над могилой, с плачем умоляя покойного появиться перед родней или хотя бы подать голос. Дело это, как правило, женщины. Стоит отметить, что этот обычай не распространен далеко не во всех регионах.

По церковным канонам, на Радоницу принято сначала посетить службу в храме, поставить свечку за почившего и только потом побывать на кладбище. На могилке можно также совершить литию (краткую панихиду) самостоятельно — мирским чином. Помолиться за родных.

По традиции, окно в доме в этот день оставляют открытым, дабы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навести родню.

На столе весь день стоят три тарелки: из них усопшие родственники должны позавтракать, пообедать и поужинать.

Если шел дождь (без грома!), то девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались в этот день дождевой водой через серебряные или золотые кольца.

Приметы на Радоницу

  • Если во вторник на Радоницу дождь, то говорили: "Божья Мать коромыслом будет воду носить".
  • На кладбище следует входить через ворота, а войдя, трижды перекреститься. Выходя, следует сделать то же самое, но уже стоя лицом к могилам. Вернувшись с кладбища, следует умыть лицо и руки.
  • Когда уходите с кладбища, мысленно обратитесь к покойным с такими словами: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить".
  • Считается, что беременным женщинам не следует посещать кладбища.
  • Человек, который взял с могилы конфету, крашанку или какое-то другое угощение, предназначенное покойному, должен прочесть за него молитву, иначе тот будет являться ему во сне.
  • Молитва, прочитанная утром в Поминальный день, обращенная не только к Богу, но и к покойным родственникам, может обеспечить долгую и счастливую жизнь.



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