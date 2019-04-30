Радоница 2019: приметы и суеверия

Радоница (Радуница, Гробки) - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. Отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. На Радоницу ходят на кладбище, на могилы родных и близких, дабы донести до них радостную весть о Воскресении Христовом. Отсюда, собственно, и название праздника - Радоница или Радуница.

Дата Радоницы зависит от даты Пасхи и выпадает в текущем году на 7 мая. После Чистого четверга 2019 и до самой Красной горки (Фоминого воскресенья) в церквях не поют литий по усопшим, не бывает панихид. Так как в это время все православные радуются Воскресению Христа и тому, что Тот победил саму смерть, пишет vesti-ua.net.

Поэтому Радоница - первый день, когда снова "окликают" покойников: служат соответствующие службы в храмах, также на Радоницу ходят на кладбище и поминают там.

"Окликанием же покойников" в старину назывался специальный обряд: попричитать над могилой, с плачем умоляя покойного появиться перед родней или хотя бы подать голос. Дело это, как правило, женщины. Стоит отметить, что этот обычай не распространен далеко не во всех регионах.

По церковным канонам, на Радоницу принято сначала посетить службу в храме, поставить свечку за почившего и только потом побывать на кладбище. На могилке можно также совершить литию (краткую панихиду) самостоятельно — мирским чином. Помолиться за родных.

По традиции, окно в доме в этот день оставляют открытым, дабы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навести родню.

На столе весь день стоят три тарелки: из них усопшие родственники должны позавтракать, пообедать и поужинать.

Если шел дождь (без грома!), то девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались в этот день дождевой водой через серебряные или золотые кольца.

Приметы на Радоницу