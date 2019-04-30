71-летняя София Ротару восхитила фанатов новыми фотографиями

Народная артистка СССР, певица София Ротару отпраздновала день рождения внука, и порадовала своих поклонников новым фотографиями.

На своей странице Instagram 71-летняя звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в цветущем саду, пишет УНИАН.



На снимках певица позирует в полупрозрачном черном платье с декольте, которое подчеркивает подтянутую фигуру артистки, на фоне весенних пейзажей.

"Со Светлым Праздником!", - подписала снимки София Михайловна, поздравив своих поклонников с Пасхой.

В комментариях к фото поклонники певицы выразили большое восхищение внешним видом звезды.

"Как, ну как можно так не меняться?", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Невероятная женщина", - писали в комментариях подписчики Ротару.

