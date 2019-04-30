МВФ может отсрочить перечисление Молдове 40 миллионов долларов

МВФ может отсрочить перечисление Молдове 40-ка миллионов долларов, если парламент останется недееспособным и не сможет назначить новое правительство. Об этом в интервью радио "Свободная Европа" сообщил глава минфина Ион Кику. Министр подчеркнул, что решение о перечислении очередного транша МВФ примет только после встречи с членами нового кабмина.

"Если удастся назначить новое правительство, миссия фонда приедет в течении недели. В марте был технический визит, но приехать должна полноправная оценочная миссия, которая определит условия для следующего транша", - сказал министр финансов Ион Кику.

По соглашению, подписанному в 2016-м, до конца этого года Молдова должна получить два транша финансовой помощи по 40 миллионов долларов. Первый, по словам министра финансов, поступит в назначенный срок, а вот со вторым могут возникнуть проблемы.

"Учитывая, что время между первой и второй миссией ограничено, есть риск, что в этом году получить последний транш не удастся. Нужно будет продлевать программу ещё на три месяца", - добавил Кику.

Программа сотрудничества МВФ и Молдовы рассчитана до конца 2019 года. Общая сумма финансирования - почти 179 миллионов долларов.