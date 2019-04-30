Агентство государственных услуг в праздничные дни работает в обычном режиме

Многие наши сограждане, вернувшиеся домой на праздники из-за границы, решили воспользоваться возможностью и переоформить документы. Агентство государственных услуг в эти дни работает в обычном режиме. Раду Пэдурарь приехал из Великобритании. Ему нужно обновить загранпаспорт.

"Плохо, что самый быстрый вариант - пять дней, когда-то было 24 часа, а теперь у этих аппаратов нет той скорости. Выпьем еще вина, так и пролетят эти пять дней".

"Физические лица приходят в Налоговую, представляют удостоверение личности и им выдают декларацию, процедура занимает две-три минуты. Поток граждан - средний. Например, сегодня с утра, до 10.30, мы обслужили около 10 человек", - сказал налоговый инспектор Дан Суручану.

Крайний срок подачи декларации о доходах - 2 мая. 1 мая Налоговая инспекция работает в обычном режиме, а 2 числа - график будет продлен. Нарушителям грозят штрафы.

"Штраф за не поданную в срок декларацию составляет от 200 до тысячи леев, и пеня за каждый день просрочки", - добавила пресс-секретарь Налоговой инспекции Ольга Бачу.

Работники бюджетной сферы вернутся на работу второго мая.