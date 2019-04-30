Взаимодоговоренность в случае мелких аварий: когда вступают в силу новые правила

Процедура взаимной констатации незначительных аварий в случае владения страховым полисом для внутренней автогражданской ответственности станет возможной с сентября, через шесть месяцев после опубликования новых положений в Официальном мониторе. Для обладателей страхового полиса Зеленая карта процедура будет применяться после истечения 24 месяцев, то есть с начала следующего года.

Проект был принят в окончательном чтении в начале октября 2018 года, но не был промульгирован главой государства и, соответственно, был направлен в парламент для пересмотра, передает IPN.

Впоследствии, постановлением от 11 февраля 2019 года, правительство заявило о своей ответственности за аналогичный законопроект, представив его парламенту для выполнения процедуры, предусмотренной Конституцией. В результате этой конституционной процедуры соответствующий проект был принят, а законодательный акт был промульгирован президентом Республики Молдова указом от 28 февраля 2019 года. Впоследствии он был опубликован в Официальном мониторе от 8 марта 2019 года, отмечается в ответе, предоставленном исполнительным органом.

Чтобы обеспечить эффективное применение законодательного акта, правительство и Национальная комиссия по финансовому рынку в течение четырех месяцев со дня опубликования закона должны адаптировать свои нормативные акты к новым нормам.