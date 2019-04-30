В этом году начало каждого месяца выпадает на период убывающей Луны, и май — не исключение, говорят астрологи.
Первые дни мая будут, скорее, завершением непростого апреля, чем стартом чего-то нового. Астрологи прогнозируют успех Тельцам, Ракам, Девам, Стрельцам и Козерогам, передают УНИАН.
Овен
Овнам в начале этого месяца нужно абстрагироваться от чужих влияний и взять судьбу в свои руки. Кроме того, им пора самим себе признаться в том, что всех денег не заработаешь, и позволить всерьез подумать об отдыхе. В этом месяце. Овнам лучше отдать предпочтение активным видам досуга и отдыха.
Телец
Тельцы в этом месяце могут чувствовать себя спокойно. Эту стабильность может разрушить только их собственное неразумное поведение и вмешательство в чужие дела. Если люди, пришедшие в мир под этим знаком, особенно женщины, сдержат себя от пересудов и сплетен, то последний месяц весны станет для них теплым островком радости и счастья.
Близнецы
Близнецы в этом месяце в первую очередь будут налаживать свою личную жизнь. В каком бы статусе они ни находились, даже если представители этого знака на данный момент одиноки, май подарит им оживление на личном фронте. Эти события взбодрят Близнецов и дадут им вдохновение для положительных изменений в жизни в целом.
Рак
Раки с самого начала месяца будут чувствовать себя хорошо и уверенно. Май приготовил для них достаточно много различных возможностей для реализации их грандиозных планов. Занимаясь денежными делами и карьерой, Ракам нужно не упускать из виду события своей личной и семейной жизни. В этом месяце у них есть шанс распрощаться с плохими привычками.
Лев
Представителям этого знака в мае, особенно в начале месяца, нужно постараться сдержать себя от чрезмерной подвижности и сверхусилий. Отдых тоже не должен быть слишком активным. Кроме того, Львам не надо очень наседать на коллег по работе и домочадцев — пусть каждый движется в выбранном темпе и осваивает майские энергии в своем ритме.
Весы
Весы в этом месяце могут полностью обновиться и начать новую жизнь. Времени на раскачку у них не так уж много, и лучше всего начинать действовать с первых же дней месяца. Люди, родившиеся под этим созвездием, очень чувствительны к тому, что происходит вокруг них. Поэтому им нужно держаться поближе к тем, кто успешен и оптимистичен, и дистанцироваться от пессимистов.
Скорпион
Скорпионы в этом месяце готовы засучить рукава и отдать максимум своих сил зарабатыванию денег. Представителям этого знака не нужно заниматься рабочими делами в одиночку, наоборот — им стоит привлекать в свою жизнь и проверенных партнеров, и новых людей. Кроме того, Скорпионам нужно заботиться о своем здоровье и не перетруждаться.
Стрелец
Для Стрельцов в мае наступает время закрепления успехов, а это значит — им нужно проявлять активность и оптимизм. Основное внимание надо уделить работе, продвижению карьеры и денежным делам. Удачное время для покупок и продаж для них приходится на середину месяца. А в первую неделю мая Стрельцам нужно все спланировать и подготовить плацдарм для будущих свершений.
Козерог
Козероги даже не представляют себе, насколько удачным для них может стать последний месяц весны. Особенно успешной и денежной может оказаться первая декада мая. Причем людям, родившимся под этим созвездием, не надо прилагать особых усилий. Все процессы уже запущены, все идет своим чередом, и Козерогам только остается пожинать плоды своих прежних усилий.
Водолей
Чтобы этот месяц прошел для Водолеев как можно более удачно и результативно, им нужно хорошо потрудиться. Представители этого знака уже давно ждут того момента, когда тепло и цветение по-настоящему вступят в свои права и откроют им новые пути для реализации задуманного. На самом деле, не надо ничего ждать — нужно действовать.
Рыбы
Рыбам в мае нужно настроиться на гармонию и равновесие и стараться поддерживать себя в хорошем настроении, особенно во время отдыха и праздников. Без приключений и даже маленьких потрясений этот месяц все равно не обойдется. Но Рыбы смогут с легкостью справиться с любыми проблемами и даже получить удовольствие от побед над ними.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md