НИП усиливает патрулирование на национальных дорогах страны

Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) усилят патрулирование на трассах страны. Соответствующее решение было объявлено сегодня в связи с тем, что за последние 24 часа произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, и еще 15 получили травмы.

За аналогичный период времени патрульные инспекторы выявили 18 водителей, находившихся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, еще более 100 были задокументированы за превышение максимально допустимой скорости, передает МОЛДПРЕС.

"Сейчас мы находимся в середине пасхальных мини-каникул и 1 мая, и те, кто не уехал в село, в полной мере наслаждаются прогулками на свежем воздухе. Чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности, НИП продолжает меры по предупреждению и профилактике правонарушений – в парках, общественных местах и на улицах", - отметили в НИП.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют водителям пристегивать ремни безопасности, соблюдать правила дорожного движения, не превышать максимально допустимую скорость и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.