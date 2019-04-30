Назван способ избежать диабета, не отказываясь от любимых продуктов

Ученые нашли способ избежать диабета, не отказываясь от любимых продуктов. Исследователи получили многообещающие результаты тестов и экспериментов, сообщает журнал Obesity.

Добровольцы, проводили ограниченное по времени питание с 8:00 до 17:00 или позже с полудня до 21:00. В течение этого времени они ели все продукты, которые обычно употребляли. Оказалось, что именно ограничение во времени приема пищи улучшает контроль глюкозы в крови у пациентов с риском развития диабета II типа, передает мир24.

Специалисты утверждают, что люди могут наслаждаться любыми продуктами, если едят их в нужное время суток, когда организм более всего с биологической точки зрения способен справляться с пищевой нагрузкой.

Ранее врачи из Великобритании назвали продукты, которые полезны диабетикам. Как оказалось, это: капуста, шпинат, кресс водяной и салат ромэн. Все они содержат много антиоксидантов и переваривающих крахмал ферментов.