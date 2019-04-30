Иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая

В 2019 году Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, заявили РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что в этом году Кремль не приглашал никого из иностранных лидеров на День Победы в 2019 году, сообщает meduza.io.

В 2018 году на параде Победы присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в 2017-м — лидер Молдовы Игорь Додон, в 2016-м — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2015 году на парад в честь 70-летия Победы в Москвы приехали около 30 иностранных лидеров. При этом главы ряда западных стран отказались от поездки в Москву из-за конфликта на Украине.