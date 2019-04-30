В Сербии при ДТП с автобусом погибли четыре человека

Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.

В результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии погибли четыре человека, еще шесть получили ранения.

Как сообщает местное издание РТС, авария произошла в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге, передает Корреспондент.

После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.

Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.