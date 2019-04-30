В США создали искусственные деревья для очистки воздуха

В США ученые создали искусственные деревья, которые могут очищать воздух от загрязнений. Технология позволяет улавливать углерод из атмосферы без механического всасывания воздуха, а значит, не используя энергоемкие устройства.

Отмечается, что "зеленая механика", которая фильтрует потоки ветра, улавливает молекулы углерода и позволяет его сохранить для повторного использования.

То есть, по сути, технология предлагает наиболее дешевый способ улавливания CO2 – менее 100 долларов за тонну, передает Мир 24.

Сейчас "механические деревья" планируют внедрять кластерами, каждый из которых состоит из 12 "стволов". Систему протестируют на экспериментальной ферме. Ученые убеждены, что улавливание и хранение углерода позволит бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что эксперты проверили на прочность "биоразлагаемые" пакеты. Выяснилось, что "эко-маечки" не так экологичны, как заявляют их производители.