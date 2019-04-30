Кальмары, осьминоги и каракатицы известны своей способностью изменять цвет кожи, и исследователи давно используют принцип природного камуфляжа для создания новых маскировочных материалов.
Но это не единственная возможная сфера применения уникальных механизмов. Так, "дизайн" кожи головоногих моллюсков вдохновил учёных из Калифорнийского университета в Ирвайне на создание нового гибкого материала, которые послужит для изготовления адаптивных космических одеял, передает Вести.
Поясним, что в ряде экстренных случаев для спасения жизни человека необходимо временного уменьшить теплопотерю его тела. Для этого и нужны космические одеяла, обладающие теплоизоляционными свойствами. Как правило, они включаются в аптечки первой помощи медиков и спасателей.
"Сверхлёгкие космические одеяла существуют уже десятки лет. Часто можно наблюдать, как марафонцы заворачиваются в них, чтобы предотвратить потерю тепла после гонки, – приводит пример один из ведущих авторов новой работы Алон Городецкий (Alon Gorodetsky). – Но главный недостаток состоит в том, что материал [для их изготовления] статичен. Мы сделали версию с изменяемыми свойствами, чтобы можно было регулировать, сколько тепла задерживается или высвобождается".
Команда Городецкого давно изучает кожу головоногих и ищет "биологические подсказки" для создания новых разработок. Ранее, к примеру, научная группа представила инновационное камуфляжное покрытие, делающее солдат невидимыми для приборов ночного видения и тепловизоров.
В ходе новой работы исследователи вновь решили использовать "хроматофорную концепцию".
Хроматофоры – это пигментсодержащие и светоотражающие клетки, расположенные на коже головоногих моллюсков. Они окружены многочисленными мышечными и нервными клетками, а внутри имеют так называемые мешочки, содержащие пигменты. Деформация таких мешочков – в частности, переход от мелких точечных структур к конфигурации сплющенных дисков – приводит к изменению оптических свойств кожи.
"Мы используем аналогичную концепцию в нашей работе. У нас есть слой крошечных металлических "островков", которые граничат друг с другом. В состоянии покоя они сгруппированы вместе, и материал отражает тепло, как традиционное майларовое космическое одеяло. Когда же материал растягивается, "островки" раздвигаются, пропуская инфракрасное излучение", – поясняет ведущий автор исследования Эрика Лэун (Erica Leung).
Она отмечает и другие преимущества нового материала: малый вес, долговечность, низкую стоимость производства, а также высокую гибкость. По словам Лэун, его можно растягивать и возвращать в исходное состояние тысячи раз.
По мнению специалистов, разработка может иметь массу применений, помимо изготовления космических одеял. К примеру, адаптивные покрытия могут защищать от холода или жары здания, остановки и "шатры" торговцев на улицах. Кроме того, новый материал может предотвратить сбои в работе чувствительной электроники.
Другая сфера применения – создание "настраиваемой" одежды. Особенно актуальны такие разработки для спортсменов и туристов, а также для людей, чувствительных к низким или высоким температурам.
По словам Городецкого, использование в повседневной жизни одежды, обеспечивающей комфортный теплообмен для каждого конкретного человека, потенциально может сэкономить 30-40% электроэнергии, уходящей на отопление и кондиционирование помещений.
Чтобы продемонстрировать функциональность подобной одежды, учёные создали рукав из нового материала, который можно растянуть и вернуть в исходное положение, зафиксировав с помощью липучек. В ходе экспериментов такой рукав помог контролировать температуру предплечья человека.
Подробнее о новой разработке рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Комментарии
- Назван способ избежать диабета, не отказываясь от любимых продуктов
- Метеорит упал на один из домов в Коста-Рике
- Учёные опровергли мнение, что креативность – удел молодых
- Недосып и стресс на работе оказались смертельно опасны
- Назван самый трудно диагностируемый вид рака
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно
- Десять вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы будете использовать мед
- Ученые впервые зарегистрировали "марсотрясение"
- Доктор Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей
- Кардиологи изменили нормы артериального давления
- В Кишиневе у ребенка диагностировали менингит
- Вышел первый трейлер фильма "Соник"
- Соведущего "Вечернего Урганта" лишили водительских прав
- В США дрон впервые доставил донорскую почку для пересадки пациенту
- Отрывок "Тома и Джерри" с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
- В Бельцах 2-летняя девочка упала с 8 этажа, пока пьяные родители спали
- После праздников жители Молдовы спешат сжечь лишние калории
- На Старой Почте вокруг лицея имени Георге Кэлинеску появится забор
- Что говорят врачи о состоянии ребенка, который выпал с 8-го этажа в Бельцах
- Второй день Пасхи кишиневцы провели на свежем воздухе
- Кардиологи изменили нормы артериального давления
- Депутат социалист о "быдло”-юморе Jurnal TV Андрея Нэстасе
- Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака
- В предусмотренные законом сроки и без значительных перенесений! Канду: Местные выборы пройдут летом
- В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md