Продукты которые опасно греть в микроволновке

Микроволновая печь стала частью жизни современных людей. Ее используют для разморозки и нагревания пищи, но есть те продукты, которые будет опасно употреблять в пищу после микроволновки.

Замороженное мясо

Разморозить мясо в микроволновке — самый быстрый и удобный способ, но он работает не всегда. Как правило, оно нагревается только по краям, которые после выглядят так, как будто их уже сварили, а внутри пища остается холодной, передает Рамблер.

Кроме того, такой способ увеличивает количество бактерий и помогает им размножаться. Специалисты советуют размораживать мясо в холодильнике.

Яйца

Многие журналы советуют варить яйца в микроволновке, но на самом деле давление внутри него становится таким высоким, что оно просто-напросто взрывается. Если вы хотите его просто разогреть, делать этого все равно не стоит — во время нагрева белковые продукты меняют свои свойства и становятся опасными для желудка.

Шпинат и листовые салаты

Под воздействием теплового излучения листья салата быстро вянут, поэтому их уже нельзя подавать на стол. Так они теряют свои вкусовые качества и полезные свойства. Более того, нитраты, благодаря которым зелень сохраняет красивый и свежий вид, под воздействием тепла превращаются в опасные вещества.

Грибы

В грибах очень много белка, поэтому при повторном разогревании после холодильника они меняют свой состав и могут стать причиной проблем с пищеварением. Этот продукт нужно употреблять сразу после приготовления, а, если они остались на следующий день, лучше подавать холодными или разогретыми на плите.

Мед

При долгом хранении мед густеет и становится более вязким. Это естественный процесс, который доказывает качество и натуральность продукта. Некоторые предпочитают его греть в микроволновке, чтобы вернуть прежнюю структуру, но делать этого не стоит. Из-за этого теряются целебные качества меда. Лучше употреблять его в натуральном виде или разогревать на водяной бане при температуре не выше 40 градусов.