Здесь должен побывать каждый: озеро, чей цвет меняется в зависимости от сезона

Расположенные в заповеднике бассейны образовались сами собой, без участия человека, и являются настоящим чудом природы. В воде, бьющей из горячих источников, много минерала кальцита.

Оседая на земле и камнях в течение многих лет, кальцит сформировал этот необычный ландшафт: резервуары разных размеров, пороги и водопады. Его описывают как "траветиновый" — слово образовано от названия горной породы траветин, пишет life.



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В этих местах обитают редкие виды животных, например золотые курносые обезьяны и гигантские панды. Заповедник признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Хуанлун в переводе с китайского означает "жёлтый дракон", а сами бассейны прозвали "страной фей". Они привлекают немало туристов, несмотря на то что путь к бассейнам лежит по извилистой горной дороге и занимает много часов.



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