Отрывок "Тома и Джерри" с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

Художник из Глазго Джеймс Хьюстон опубликовал в "Твиттере" отрывок из мультфильма "Том и Джерри", который доведён до частоты 60 кадров в секунду.

В комментариях к ролику пользователи написали, что мультфильм выглядит интересно, однако смотреть его с такой частотой кадров они бы не стали. Они пожаловались на тошноту и головную боль, вызванные 30-секундным отрывком, передает life.

Менее чем за сутки опубликованный фрагмент мультика с увеличенной кадровой частотой набрал свыше одного миллиона просмотров.