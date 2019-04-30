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В США дрон впервые доставил донорскую почку для пересадки пациенту
// фото: открытые источники
16:53, 30 Apr 2019
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Дрон впервые доставил донорскую почку для трансплантации пациенту. Специалистами из Университета Мэриленда (США) первыми в мире был использован беспилотный летательный аппарат для доставки человеческого органа, который затем пересадили пациенту. Транспортировку донорской почки дроном провели 19-го апреля текущего года.

Как сообщается на сайте Университета Мэриленда, по статистике более половины людей, нуждающихся в пересадках почек, до операции не доживают.

При этом только в США 2 700 почек просто выбрасываются из-за того, что происходит задержка с их доставкой от донора к реципиенту. Для того чтобы исправить эту в корне неправильную ситуацию учёные из университета Мэриленда создали специальный дрон. Он способен быстро по воздуху доставлять необходимые для пересадки органы и следить за их состоянием. Конечно, дрону для этого требуется больше времени, чем самолёту или вертолёту, но доставка может осуществляться быстрее на небольшие расстояния за счет сокращения времени, необходимого на поездки в аэропорт и обратно, передает Ugpressa.

Особое значение имеет то, что в вопросе пересадки органов каждый час имеет значение. Иногда задержка всего на 60 минут уже делает почку неподходящей для пересадки, и ожидающий трансплантации реципиент просто умирает.

Практика показывает, что традиционная перевозка донорских органов на грузовых и пассажирских самолётах во многих случаях приводит к потере драгоценного времени.

Впервые в истории дрон доставил здоровую почку 44-летнего донора на расстояние около трех километров в пределах города Балтимор. Данное расстояние полета дрона было не слишком дальним, но опыт ученых признали успешным и реально существенным. Вполне возможно, что через несколько лет именно дроны будут выполнять основной объем работы по доставке донорских органов нуждающимся пациентам.




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