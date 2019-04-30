Мировой суд Останкинского района Москвы во вторник лишил соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева водительских прав за отказ пройти тест на алкоголь.
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", - огласила решение судья Анна Болотникова.
Согласно протоколу, 2 апреля инспектор остановил Mercedes ведущего на Аргуновской улице. Его смутило "резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке", поэтому он попросил Хрусталева пройти тест на алкоголь. Юморист отказался, его отстранили от управления, а машину направили на спецстоянку, передает РИА Новости.
По данным суда, Хрусталев ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но раньше наказания ограничивались штрафами. На заседание суда он не явился, хотя был извещен надлежащим образом.
Суд признал его виновным по статье "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Максимум статья предусматривает штраф и лишение прав на два года.
Хрусталев - российский шоумен, юморист и телеведущий, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий "Вечернего Урганта".
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