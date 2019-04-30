В Кишиневе у ребенка диагностировали менингит

В Кишиневе у ребенка диагностировали менингит. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.

По его словам, несовершеннолетнего доставили в очень тяжелом состоянии в столичную Инфекционную больницу.

"Мне сообщили о случае острого менингита. Ребенок в очень тяжелом состоянии доставлен в столичную Инфекционную больницу. Сегодня Дарье стало лучше. За это я благодарен врачам и бабушке с дедушкой, который растили малышку с двухлетнего возраста. после трагических событий в Румынии мы должны быть бдительными. Желаю все крепкого здоровья", - написал Руслан Кодряну.

Основные симптомы острого менингита схожи с симптомами гриппа: головная боль, высокая температура и озноб, боль в шейном отделе, ригидность затылочных мышц, сонливость, реакция на звуки, светочувствительность, судороги.

Болезнь очень быстро развивается в течении всего нескольких дней. Очень часто предвестником заболевания становится простая ОРВИ. При подозрении на воспаление мозга человека нужно как можно быстрее госпитализировать и начать лечение, поскольку менингит может иметь очень серьезные последствия.

