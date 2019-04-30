В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео)

В двух областях Украины пользователи сети зафиксировали опасное природное явление — смерч.

Так, видео, снятое в селе Злынка Кировоградской области на своей странице в Facebook выложил пользователь Юрий Дейкун. "А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", — подписал он заснятый ролик.

Другое видео сняли в Мелитополе Запорожской области. Его на YouTube-канале выложил ресурс "РИА Мелитополь".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!







