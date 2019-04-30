Девочка, упавшая с восьмого этажа в Бельцах, пришла в сознание

Двухлетняя девочка из Бельц, упавшая накануне вечером с восьмого этажа, пришла в сознание. Ее состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

"Девочка сейчас в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное, она в сознании. У нее множественные ушибы", - сказала пресс-секретарь муниципальной больницы Бельц Михаела Петрова.

Как рассказали в полиции, девочку оставили без присмотра в комнате с открытым окном. В момент инцидента родители девочки спали. Оба были пьяны. Сегодня журналистам они двери не открыли.

Соседи шокированы случившимся.

Обстоятельства происшествия выясняются.