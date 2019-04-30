У аллергиков началась неприятная пора - с тополей облетает пух. На некоторых столичных улицах - словно снегопад, а на обочинах вырастают сугробы. Так что прогулки становятся сомнительным удовольствием.
Пух облетает только с так называемых "женских" деревьев. Единственный способ защиты - поливать пух водой. Страдающим аллергией рекомендуют не выходить на улицу с 9 до 10 утра или носить маски.
"Рекомендуется промывание носа солевым раствором. При рините - если нос заложен, появляется чихание и зуд - нужны капли в нос. А если слезятся и зудят глаза - нужны капли глазные", - рассказала аллерголог Кристина Тома.
По словам врачей, сам пух аллергию не вызывает, но он переносит пыльцу других растений. Сложно в этот период приходится даже тем, кто к аллергии не предрасположен. Все же большинство горожан вырубки тополей не хотят.
"Немного беспокоит, но делать нечего, приходится терпеть"
Если пух становится невыносимым, тополя во дворах обещают обрезать. Заявки горожан принимает зеленхоз.
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