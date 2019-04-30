На кладбищах наводят порядок перед Радоницей

На кладбищах кипит работа. Люди наводят порядок на могилах родных к Радонице. Убирают сухие листья, высаживают цветы и красят оградки.

"У нас сегодня выходной, вот пришли на кладбище убрать на могилах родителей. Хотим, чтобы на Радоницу, когда придем их помянуть, тут было чисто и красиво."

"Тут могила моего мужа. Хочу убрать накануне дня поминовения, чтобы на Радоницу было чисто."

"Навожу порядок в преддверии Радоницы. Пришла одна. Раньше помогали муж и внуки, но сейчас они заняты."

Некоторые высаживали на могилах цветы.

"Погода хорошая, поэтому мы решили прийти сегодня. Накануне праздника нужно освежить краску. Надеемся, что посаженные на могилах цветы не исчезнут через два-три дня. А то наши люди уже ничего не боятся."

"Вычистил памятник, обрезал ветки, подкрасил, где надо было. Раньше было лучше, сейчас стали пропадать цветы, крадут все подряд."

В эти дни цветы пользуются большим спросом - и живые, и искусственные.

"Чаще всего спрашивают бархатцы и другие астровые. Небольшие цветы стоят 10 леев, за 20 можно купить веточку с тремя цветами."

"Людям нравятся искусственные цветы, спрос есть. Есть по 10 леев, есть венки по 20-25 леев. С прошлого года цены остались прежними, не выросли."

В этом году Радоницу отмечают 6 мая.