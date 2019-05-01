Google выпустил дудл к Первому мая

Google выпустил дудл в честь Международного дня труда 1 мая.

Праздник является знаком памяти о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886. В тот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали введения 8-часового рабочего дня, пишет Корреспондент.

Поэтому этот день также считается Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

Впервые в этом ключе Первое мая отметили в 1980 году во многих городах мира, в частности во Львове. Массовые демонстрации и забастовки прошли в Вене, Праге, Кракове, Будапеште, Париже и Милане.