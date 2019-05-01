В США ищут путешественника за десять тысяч долларов

Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.

Успешному кандидату будет предоставлена ​​возможность выступить в качестве "исследователя цветов", который поможет в создании новых оттенков краски. За путешествие во время трех летних месяцев ему заплатят десять тысяч долларов США, не считая расходов на перелеты и проживание, пишет Корреспондент.

По словам вице-президент компании, они ожидают услышать от соискателя небольшую историю о каждом предложенном необычном оттенке.

Отклики на вакансию принимаются до 15 мая.