Опрос: трое из десяти граждан Молдовы отмечают день труда

Трое из десяти граждан Молдовы отмечают день труда. Согласно опросу, проведенному Magenta Consulting, большинство граждан нашей страны предпочитают проводить 1 мая в кругу семьи и друзей.

Согласно данным исследования, традиции праздновать Международный дня труда больше следуют в сельской местности. В городах 1 мая отмечают лишь 44% процента опрошенных.

Около 40% празднующих - старше 50 лет. Примерно столько же отмечающих день труда - старше 30 лет. Среди молодежи праздник менее популярен.

Почти половина респондентов празднуют первое мая дома, в кругу семьи, еще чуть больше 40% - тоже с семьей или друзьями, но на природе. Всего 6% отправляются на манифестации, примерно пять процентов отмечают праздник в заведениях, и около трех не знают, как будут проводить время в выходной день.<>

Опрос проводился с 25 марта по 15 апреля. В нем принял участие 521 человек. Погрешность составляет плюс минус четыре процента.