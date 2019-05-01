С 1 мая минимальная зарплата по экономике увеличилась до 2775 леев

Минимальная гарантированная зарплата по экономике с сегодняшнего дня выросла на 165 леев и составляет 2775 леев. Соответствующее решение на прошлой неделе утвердило правительство. Учреждения из реального сектора экономики не смогут платить своим сотрудникам меньше 16 леев 42 банов в час.

Гарантированный минимум является основой дифференциации оплаты труда, учитывая обучение, квалификацию и навыки работника. Она ежегодно пересматривается правительством в зависимости от роста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда. В 2018 году гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе составила 2610 леев.

С 1 декабря прошлого года повысили зарплаты примерно 200 тысячам бюджетных работников. В некоторых случаях рост превысил сто процентов.