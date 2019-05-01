В столичных Агентствах ритуальных услуг перед Радоницей нет отбоя от клиентов

В столичных Агентствах ритуальных услуг перед Радоницей нет отбоя от клиентов. Мастера работают и внеурочно, чтобы успеть выполнить заказы в срок.

Большим спросом пользуются надгробия ручной работы. На изготовление одного - уходит от нескольких дней до нескольких недель. Примерно столько же занимает и гравировка инициалов и портретов.

"От пяти часов до двух рабочих дней, зависит насколько сложная работа. Есть разные заказы, и фигуры в полный рост, и до пояса, на это уже требуется неделя и больше", - сказал гравер Сергей Богылдя.

Цена некоторых памятников достигает ста тысяч леев, в зависимости от используемого материала и размера. В основном, изготавливают их из гранита, мрамора и бетона. Принимают заказы и из-за рубежа.

"В эти дни у нас действительно очень много заказов. Занимаемся установкой по всей Молдове, но больше всего заказов на столичной Дойне. Отправляем и в Германию, Италию, Румынию и другие европейские страны", - отметил директор Агентства ритуальных услуг Григорий Гынкота.

Заказчики говорят, что установка памятников - это дань уважения усопшим.