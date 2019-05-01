Мир отмечает День международной солидарности трудящихся

День солидарности трудящихся отмечают уже более 130-ти лет. 1 мая 1886 года социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. Они требовали введения восьмичасового рабочего дня. Акции протеста разогнала полиция, в результате столкновений в Чикаго погибли шесть человек.

Через год Парижский конгресс второго Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности трудящихся. Сегодня Международный день труда во многих странах мира отмечают по-разному. В Испании, Нидерландах и во Франции - это праздник цветов. В России организуют массовые гулянья, ярмарки и выставки. В соседней Румынии у бюджетников это официальный выходной, который они проводят на море или в горах.

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