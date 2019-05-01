Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире стоимостью 11 миллионов евро

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию авто. Его новым приобретением стал Bugatti La Voiture Noire.

Модель бренда Bugatti, которая была представлена в марте этого года на автосалоне в Женеве, уже назвали самой дорогой машиной в мире. Ее стоимость 11 миллионов евро. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, а скорость машины достигает 420 км/ч., передает УНИАН.

В "Бугатти" создали всего одну такую машину, а ее единственным владельцем, как сообщается, стал Роналду, сообщает Sky Sports.

Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года, пока инженеры не завершат все испытательные работы на автомобиле.





