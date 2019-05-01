Зеленский провел встречу с митрополитом Онуфрием

Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Зеленский приехал к Онуфрию в резиденцию в Феофании во вторник, 30 апреля, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви, передает Корреспондент.

"Зеленский поздравил Митрополита Онуфрия с Пасхой. В свою очередь, Предстоятель поздравил Владимира Зеленского с главным православным праздником и с его избранием на пост президента. Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу. Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины", – сказано в сообщении.