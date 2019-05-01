Почувствуете повышенную утомляемость и нервозность: в мае Землю накроет череда магнитных бурь

Май является одним из наиболее тяжелых периодов относительно колебаний солнечной активности и магнитных бурь – этот месяц часто сопровождается ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Первая неделя



Наиболее опасным считается 5 мая, которое будет сопровождаться слабостью, апатией, раздражительностью, повышенной утомляемостью, нервозностью, сильными мигренями и обострениями хронических болезней, передает УНИАН.



Вторая декада

Продолжающиеся с 11 до 17 мая бури, принесут метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.

Третья декада

С 20 по 25 число, в это время под негативное воздействие попадет психоэмоциональная сфера, рекомендуется избегать стрессов и больше отдыхать.

В конце мая

Очередной магнитный всплеск ожидается 28 числа и будет сопровождаться заметным ухудшением общего самочувствия, которое наиболее выражено почувствуют маленькие дети и люди пожилого возраста.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.





