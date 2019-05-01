Автобус "Кишинев-Москва" попал в ДТП в Тульской области

Три человека пострадали в столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

По данным управления МЧС по Тульской области, авария произошла в 17.45 мск на 199-м километре трассы М-2 "Крым". Столкнулись автобус Bova и автомобиль "Лада Калина", сообщает РИА Новости.

"Пострадали три человека, из них одна женщина доставлена в больницу, двое от госпитализации отказались. Автобус ехал по маршруту "Кишинев - Москва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус был из Молдовы, в нем ехали 12 человек, никто не пострадал. Травмы получили находившиеся в легковом автомобиле.

Как пояснил начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, ДТП произошло в 14.40.

"В автобус сзади въехал автомобиль "Лада Гранта". Находившиеся в автобусе не получили никаких повреждений, а в "Ладе Гранте" три девушки, совершеннолетние, получили легкие телесные повреждения. После оказания помощи они были отпущены", - уточнил Ярцев.