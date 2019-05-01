Ночная авария в столице: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате аварии в центре столицы. Машина ударила встречный автомобиль, задела рекламный щит и врезалась в столб.

В ней находились водитель и два пассажира. Их всех госпитализировали. Водитель и пассажир встречного автомобиля не пострадали.

"Я ехал сверху и поворачивал в эту сторону, а он выехал навстречу на большой скорости и без света и ударил меня".

По словам врачей Института скорой помощи, пострадавшие поступили с незначительными травмами. Ведется расследование.