В Гагаузии дан старт избирательной кампании. Башкана автономии будут выбирать 30 июня. В центризбиркоме Комрата сообщают, что 25 дней отводится на регистрацию инициативных групп. Те, в свою очередь, должны будут собрать по меньшей мере полторы тысячи подписей для регистрации кандидатов на пост башкана Гагаузии.
Ранее выборы башкана планировалось провести 19 мая, однако в марте Народное собрание Гагаузии большинством голосов приняло решение перенести избирательный процесс на конец июня.
Последние выборы башкана Гагаузии состоялись 22 марта 2015 года. Ирина Влах набрала 51% голосов. На втором месте был Николай Дудогло, его поддержали 19% жителей автономии с правом голоса. Явка на выборы составила примерно 58%.
Списки избирателей для участия в выборах нового башкана Гагаузии составят за 25 дней до голосования.
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РАК
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ВЕСЫ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md