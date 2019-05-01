В Гагаузии стартовала избирательная кампания по выборам башкана автономии

В Гагаузии дан старт избирательной кампании. Башкана автономии будут выбирать 30 июня. В центризбиркоме Комрата сообщают, что 25 дней отводится на регистрацию инициативных групп. Те, в свою очередь, должны будут собрать по меньшей мере полторы тысячи подписей для регистрации кандидатов на пост башкана Гагаузии.

Ранее выборы башкана планировалось провести 19 мая, однако в марте Народное собрание Гагаузии большинством голосов приняло решение перенести избирательный процесс на конец июня.

Последние выборы башкана Гагаузии состоялись 22 марта 2015 года. Ирина Влах набрала 51% голосов. На втором месте был Николай Дудогло, его поддержали 19% жителей автономии с правом голоса. Явка на выборы составила примерно 58%.

Списки избирателей для участия в выборах нового башкана Гагаузии составят за 25 дней до голосования.