Врачи рассказали о состоянии мальчика из Кишинева, которого госпитализировали с гнойным менингитом

13-летний мальчик, у которого диагностирован гнойный менингит, госпитализирован в Муниципальную детскую инфекционную больницу и ему назначено интенсивное лечение. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает в пресс-релизе, что состояние несовершеннолетнего является средней тяжести, передает IPN.

Мальчик из Кишинева был госпитализирован 27 апреля. При госпитализации у него было низкое давление, лихорадка, повторная рвота, бледные, холодные кожные покровы и множественные высыпания геморрагического характера на лице, шее и спине. Пока неизвестно, был ли ребенок вакцинирован, передает IPN. Гнойный менингит-это воспаление мозговых оболочек, имеющее бактериальную этиологию. Среди основных симптомов отмечаются интенсивные головные боли, нарушения сознания, рвота или мышечная боль.

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