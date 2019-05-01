В результате торнадо в Румынии пострадали семь человек. ВИДЕО

Разрушительный торнадо обрушился на румынский уезд Кэлэрашь. Очевидцы снимали на видео редкие кадры огромного атмосферного вихря, который поднимала столбы пыли и сносил все на своем пути.

В эпицентре оказался и автобус, который порывами ветра перевернуло. Пострадали семь человек.

Румынские синоптики прогнозируют до сегодняшнего вечера проливные дожди с градом, грозы и усиление ветра в уездах на юго-востоке страны, в том числе в Бухаресте.

В уезде Прахова уже бушует непогода. Затоплены десятки домов и повалены деревья.