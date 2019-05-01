В поле возле села Думбрава скопились сотник кг мусора

Пакеты со строительным мусором, горы пластиковых бутылок, и даже куски кирпичей свалены в поле возле села Думбрава в столичном пригороде. Сотни килограммов отходов скопилось в экологически чистом районе за последние несколько месяцев. Люди близлежащих домов бьют тревогу.

"Это ужасно, мусор надо выбрасывать на свалку. Это ненормально, делают ремонт и скидывают все сюда. И с той стороны тоже так".

"Я всегда считала, что всему причиной - отсутствие культуры, воспитания и уважения к окружающим. Я объездила полмира, и везде лучший способ воспитать любого гражданина, культурного или не очень - это жесткие наказания".

Экологи говорят, что строительные отходы надо выбрасывать только на специально оборудованные свалки. Ведь многие стройматериалы содержат токсичные вещества.

"Остатки краски и растворителей под влиянием ветра, солнца и дождей попадают в окружающую среду и загрязняют ее. Это, соотвественно, влияет на здоровье населения".

Село Думбрава входит в состав коммуны Трушены.