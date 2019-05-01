Как известно, общение – самая большая роскошь, которую могут себе позволить люди, но в наступающем месяце его нужно свести к минимуму. Никто не призывает стать нелюдимыми и перестать разговаривать с окружающими людьми, но, общаясь, стоит соблюдать осторожность: велик риск сказать лишнее или ненароком обидеть другого человека.
О том, что еще ждет все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, пишет УНИАН.
Овен
Долгожданный переезд в другой город и даже другую страну пройдет хоть и хлопотно, но успешно – похоже, вы наконец-то обретете жилье, о котором давно мечтали. Новые знания, которые вы, не поленившись, получите в это время, пригодятся в работе и повысят вашу конкурентоспособность на рынке труда.
Телец
Совет древних мудрецов о том, что спешить нужно, не торопясь, очень пригодится представителям знака: чем бы вы сейчас ни занимались, делайте все быстро, но без спешки, иначе рискуете схалтурить. Отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень – от предложения руки и сердца до марша Мендельсона.
Близнецы
Человек, с которым вы познакомитесь в это время, окажется рядом с вами не случайно – ему предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. Отдавая максимум сил и времени работе, не забывайте о семье – родные люди, начиная от детей и заканчивая бабушками и дедушками, как никогда нуждаются в вашей опеке.
Рак
Шарм, которым наградят вас звезды в это время, поможет одиноким представителям знака встретить свою вторую половинку, а вот тем, кто состоит в браке, из-за ревности партнера может осложнить жизнь. Финансы рекомендуется расходовать экономно, в противном случае можно остаться у разбитого корыта.
Лев
Достичь поставленных целей смогут те, кто не сомневается в себе и своих способностях – к счастью, этих качеств у вас с лихвой, так что можете рассчитывать на весомый результат. В отношениях с близким человеком не стоит тянуть одеяло на себя – иногда для того, чтобы победить, достаточно отойти на второй план.
Дева
Наступает время счастливых перемен: те из вас, кому надоело ходить по кругу, выполняя однообразные и нудные обязанности, смогут – наконец-то! – вырваться на свободу. Главное, не бояться новых правил игры, а воспринимать их с радостью. В затруднительных ситуациях нужно обращаться за помощью к профессионалам.
Весы
Финансовый успех придет из… прошлого: проекты, которыми вы занимались в предыдущие месяцы, а то и годы неожиданно начнут "работать" на вас, принося солидные дивиденды. Накопившуюся от бурной светской жизни усталость лучше всего снимать в уединении – на диване с книжкой или в кресле перед телевизором.
Скорпион
В одиночку в это время не удастся преуспеть ни на работе, ни в бизнесе: хотите достичь своих целей, собирайте команду единомышленников. Появление человека из прошлого внесет изменения в личную жизнь: возможно продолжение романа, некоторое время назад приостановленного по независящим от вас причинам.
Стрелец
Гиперактивность, которая часто создает представителям знака проблемы, на этот раз будет работать на них: двигаясь со скоростью метеора, вы успеете сделать все, что запланировали – как на работе, так и дома. Месяц идеально подходит для свадьбы и медового месяца – похоже, за май вы успеете и то, и другое.
Козерог
Успеть везде – невозможно, не стоит и пытаться, поэтому самое важное для вас в это время – определиться с приоритетами, тогда и с выполнением задач проблем не возникнет. Ухудшением отношений с близким человеком вы будете обязаны недоразумениям – не стесняйтесь лишний раз переспросить, что он имел в виду.
Водолей
Лучшее, что можно сделать во время затишья на работе, это отправиться в путешествие. То, как далеко вы сможете оправиться, будет зависеть от времени, которым вы будете располагать, и состояния банковского счета, главное – отдохнуть, сменив картинку за окном. Стоит соблюдать осторожность за рулем.
Рыбы
Звезды предостерегают вас от крупных покупок и инвестиций – результаты не только оправдают ваши ожидания, но и оставят досадное ощущение напрасно потраченных денег. Начавшийся в это время тайный служебный роман вскоре превратится в открытые и стабильные партнерские отношения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md