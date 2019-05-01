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"Финансовая удача и опасное общение": гороскоп на май для всех знаков Зодиака
// фото: TheWorldNews.net
12:37, 01 May 2019
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Как известно, общение – самая большая роскошь, которую могут себе позволить люди, но в наступающем месяце его нужно свести к минимуму. Никто не призывает стать нелюдимыми и перестать разговаривать с окружающими людьми, но, общаясь, стоит соблюдать осторожность: велик риск сказать лишнее или ненароком обидеть другого человека.

О том, что еще ждет все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, пишет УНИАН.

Овен

Долгожданный переезд в другой город и даже другую страну пройдет хоть и хлопотно, но успешно – похоже, вы наконец-то обретете жилье, о котором давно мечтали. Новые знания, которые вы, не поленившись, получите в это время, пригодятся в работе и повысят вашу конкурентоспособность на рынке труда. 

Телец

Совет древних мудрецов о том, что спешить нужно, не торопясь, очень пригодится представителям знака: чем бы вы сейчас ни занимались, делайте все быстро, но без спешки, иначе рискуете схалтурить. Отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень – от предложения руки и сердца до марша Мендельсона. 

Близнецы

Человек, с которым вы познакомитесь в это время, окажется рядом с вами не случайно – ему предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. Отдавая максимум сил и времени работе, не забывайте о семье – родные люди, начиная от детей и заканчивая бабушками и дедушками, как никогда нуждаются в вашей опеке. 

Рак

Шарм, которым наградят вас звезды в это время, поможет одиноким представителям знака встретить свою вторую половинку, а вот тем, кто состоит в браке, из-за ревности партнера может осложнить жизнь. Финансы рекомендуется расходовать экономно, в противном случае можно остаться у разбитого корыта. 

Лев

Достичь поставленных целей смогут те, кто не сомневается в себе и своих способностях – к счастью, этих качеств у вас с лихвой, так что можете рассчитывать на весомый результат. В отношениях с близким человеком не стоит тянуть одеяло на себя – иногда для того, чтобы победить, достаточно отойти на второй план. 

Дева

Наступает время счастливых перемен: те из вас, кому надоело ходить по кругу, выполняя однообразные и нудные обязанности, смогут – наконец-то! – вырваться на свободу. Главное, не бояться новых правил игры, а воспринимать их с радостью. В затруднительных ситуациях нужно обращаться за помощью к профессионалам. 

Весы

Финансовый успех придет из… прошлого: проекты, которыми вы занимались в предыдущие месяцы, а то и годы неожиданно начнут "работать" на вас, принося солидные дивиденды. Накопившуюся от бурной светской жизни усталость лучше всего снимать в уединении – на диване с книжкой или в кресле перед телевизором. 

Скорпион

В одиночку в это время не удастся преуспеть ни на работе, ни в бизнесе: хотите достичь своих целей, собирайте команду единомышленников. Появление человека из прошлого внесет изменения в личную жизнь: возможно продолжение романа, некоторое время назад приостановленного по независящим от вас причинам. 

Стрелец

Гиперактивность, которая часто создает представителям знака проблемы, на этот раз будет работать на них: двигаясь со скоростью метеора, вы успеете сделать все, что запланировали – как на работе, так и дома. Месяц идеально подходит для свадьбы и медового месяца – похоже, за май вы успеете и то, и другое. 

Козерог

Успеть везде – невозможно, не стоит и пытаться, поэтому самое важное для вас в это время – определиться с приоритетами, тогда и с выполнением задач проблем не возникнет. Ухудшением отношений с близким человеком вы будете обязаны недоразумениям – не стесняйтесь лишний раз переспросить, что он имел в виду. 

Водолей

Лучшее, что можно сделать во время затишья на работе, это отправиться в путешествие. То, как далеко вы сможете оправиться, будет зависеть от времени, которым вы будете располагать, и состояния банковского счета, главное – отдохнуть, сменив картинку за окном. Стоит соблюдать осторожность за рулем. 

Рыбы

Звезды предостерегают вас от крупных покупок и инвестиций – результаты не только оправдают ваши ожидания, но и оставят досадное ощущение напрасно потраченных денег. Начавшийся в это время тайный служебный роман вскоре превратится в открытые и стабильные партнерские отношения. 





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