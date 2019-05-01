Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях следует кипятить воду, в частности, для купания детей.
Соответствующее мнение эксперт опубликовал на своем YouTube-канале, пишет УНИАН.
"Вода кипятится для того, чтобы ее дезинфицировать. Если есть сомнения в качестве воды, если высоко вероятно ее микробное загрязнение, если ребенок пьет эту воду, тогда, конечно же, лучше кипятить. То же самое, если вода используется для приготовления смесей", - говорит доктор.
Что касается купания, то мыть ребенка Комаровский рекомендует в обычной воде, используя фильтры или смягчители - они уменьшают интенсивность минерализации.
"Кипятить воду для купания - это тратить очень большие деньги, поэтому ребенок, в большинстве случаев, в кипячении воды не нуждается. Избыток чистоты провоцирует аллергические реакции", - отметил Комаровский.
Также доктор предупредил об опасности горячей воды для ребенка - он может получить ожоги.
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