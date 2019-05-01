Facebook показал новый дизайн

Социальная сеть Facebook планирует изменить внешний вид сайта и приложений. Редизайн, получивший кодовое название FB5, станет одним из крупнейших за 15-летнию историю проекта.

В отличие от прошлых обновлений дизайнеры Facebook уберут синюю плашку меню, которая сохранялась несмотря на все изменения сайта и приложений социальной сети, начиная с первой версии, вышедшей в 2004 году, пишет УНИАН.

В новом дизайне упор будет сделан на светлые тона, верхнее меню станет белым, а синий цвет останется только в логотипе, иконках и некоторых ссылках. Структура страницы изменится не так значительно, слева пользователь будет видеть меню с группами и приложениями внутри Facebook, по центру — ленту новостей, а справа — свои контакты, а также меню поиска новых групп. Как видно, последние будут в фокусе этого обновления, для них даже выделено место в основном меню.

В Facebook считают, что такой подход даст пользователям возможность проще находить интересные группы и взаимодействовать с ними. При этом соцсеть обещает индивидуальный подход к группам разной направленности. Например, в медицинских группах будет возможность инкогнито задавать вопросы и публиковать посты, а на страницах по поиску сотрудников компании получат новые шаблоны для публикации вакансий, соискатели же смогут проще связываться с ними и отправлять свои резюме прямо через Facebook.





Фото: Facebook



Ещё одно нововведение в социальной сети — это опция «Познакомтесь с новыми друзями» (Meet New Friends).





Фото: Facebook

Она позволяет находить новых друзей с общими интересами или из близких сообществ, например, таких как школа, университет, работа, район или город. При этом опция является добровольной, пользователь сначала должен указать в опциях, что он открыт к поиску новых друзей. В Facebook пока только планируют приступить к тестированию её работы.

Новый дизайн и возможности Facebook начнут появляться в мобильных приложениях соцсети, а в течение нескольких месяцев должен обновиться и сайт.

Изменения в Facebook пока только косметические, и они не смогут решить проблем с приватностью, а также с распространением фейковых новостей, из-за которых в последние несколько лет социальная сеть попадает в один скандал за другим. Только в этом году Facebook попался на хранении паролей в открытом виде, сохранял контакты электронной почты 1,5 млн человек, и не смог обезопасить информацию 540 млн пользователей, которая оказалась на публичных серверах Amazon.





