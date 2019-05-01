В Индии подорвали военный грузовик: 15 погибших

В индийском штата Махараштра в среду, 1 мая, на взрывном устройстве подорвался грузовик с военными, по меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции погибли. Как сообщает газета The Times of India, подрыв организовали маоисты.

По информации издания, инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов. В этом же округе в среду маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе, передает Корреспондент.

Как сообщалось, в Индии с 11 апреля проходят крупнейшие в мире выборы. В голосовании должны принять участие около 900 миллионов избирателей. По всей Индии будут действовать более 800 тысяч избирательных участков.

Маоисты, различные группировки которых в Индии часто называют наксалитами, пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Они действуют в стране с 1960-х годов, их отряды зафиксированы в 14 из 29 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", и нередко пользуются поддержкой местного населения.