Свободный полет: парапланеристы открыли сезон в Молдове

Открыт сезон полетов на параплане. Любители и профессионалы собрались накануне в селе Мэркэуць Дубоссарского района на берегу Днестра. Еуджен Плэчинтэ впервые совершил полет на параплане 20 лет назад с инструктором. А осенью прошлого года, выйдя на пенсию, он купил снаряжение, прошел курсы и теперь сам поднимается в воздух.

"Это дает ощущение жизни, полезно для здоровья, это спорт. Когда я парю в небе, я получаю огромное удовольствие. 5 мая еду в Болгарию, и там тоже буду заниматься парапланеризмом", - сказал парапланерист Еуджен Плэчинтэ.

Школу парапланеризма открыл в Молдове в 1998 году Василий Фроня.

"В полете эмоции бывают разные. Кто-то кричит, другие молчат. В основном молодежь приходит учиться, есть и люди постарше. Ходят на курсы ради удовольствия. Ветер должен быть встречным, умеренным - от четырех до шести метров в секунду", - отметил основатель школы парапланеристов Василий Фроня.

Виктор Данилейко стал увлекаться парапланеризмом год назад.

В Молдове парапланеризмом профессионально занимаются более 30 спортсменов.