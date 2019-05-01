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Кому лучше отказаться от семечек
// фото: РИА Новости
14:01, 01 May 2019
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Семечки подсолнечника - вкусный и полезный продукт. Однако, несмотря на все полезные свойства этого продукта, есть и противопоказания к употреблению.

В семечках может накапливаться кадмий, если их вырастили в экологически неблагоприятных районах. Этот элемент разрушительно влияет на почки, нервную систему. В этом смысле самые полезные домашние семечки или те, которые собрали на полях вдали от автомобильных трасс, передает vesti-ua.net.

Они теряют ряд полезных свойств при жарке, поэтому в домашних условиях их лучше подсушивать, а не жарить.

Насыщенные жиры является одним из факторов развития ожирения. В состав семян входит около двадцати процентов углеводов и три процента сахара, они содержат от 500 до 700 Ккал на 100 грамм, поэтому диетологи установили дневную норму - 40 грамм, до 100 грамм можно только при истощении и тяжелом физическом труде. Тем, кто сидит на диете, лучше от них отказаться.

Очищенные семечки окисляются на воздухе, а окисление масла провоцирует зарождение канцерогенов. В связи с этим внимательно изучайте упаковку, они должны быть расфасованы не более месяца назад. Скорлупа тоже защищает от окисления, поэтому чистить их только перед употреблением.

Повреждают эмаль зубов, если грызть неосторожно - лучше чистить руками.

Обволакивают горло и голосовые связки и поэтому людям, деятельность которых связана с пением или разговорной речью - артистам, певцам, лекторам употреблять их по минимуму или вовсе отказаться.

Могут быть аллергеном, поэтому кормящим матерям, запрещают их. А вот беременным по десять-двадцать грамм можно несколько раз в месяц.




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