Суд в Лондоне арестовал Ассанжа почти на год

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. <…> У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

Она добавила, что нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений", передает РИА Новости.

Основатель Wikileaks перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Однако несколько недель назад Эквадор отказал основателю WikiLeaks в предоставлении дипломатического убежища из-за его "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров, и 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция.

Великобритания попросила США представить все необходимые для его экстрадиции документы до 12 июня. Слушания по этому вопросу продолжатся в Вестминстерском магистратском суде завтра.