Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.
"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. <…> У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.
Она добавила, что нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений", передает РИА Новости.
Основатель Wikileaks перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.
Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.
В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.
Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.
Однако несколько недель назад Эквадор отказал основателю WikiLeaks в предоставлении дипломатического убежища из-за его "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров, и 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция.
Великобритания попросила США представить все необходимые для его экстрадиции документы до 12 июня. Слушания по этому вопросу продолжатся в Вестминстерском магистратском суде завтра.
Комментарии
- Сгоревший Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера
- В Индии подорвали военный грузовик: 15 погибших
- Зеленский провел встречу с митрополитом Онуфрием
- Мир отмечает День международной солидарности трудящихся
- В Мексике около 200 детей отравились супом на праздновании Дня ребенка
- В университете США произошла стрельба
- В Румынии произошло мощное землетрясение
- Новый император Японии выступил с первым обращением
- В США дрон впервые доставил донорскую почку для пересадки пациенту
- В Сербии при ДТП с автобусом погибли четыре человека
- Момент столкновения поезда с автомобилем на улице Албишоара попал на видео
- Сильный дождь с градом прошел в Единцах. ВИДЕО
- Сгоревший Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера
- Ученые назвали защищающий от тромбоза фрукт
- Суд в Лондоне арестовал Ассанжа почти на год
- Вблизи Молдовы пронеслось торнадо. ВИДЕО
- Гороскоп на май: астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым повезет
- Девочка, упавшая с восьмого этажа в Бельцах, пришла в сознание
- Труп мужчины нашли во дворе детсада в Унгенском районе
- Продукты которые опасно греть в микроволновке
- Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака
- В Бельцах 2-летняя девочка упала с 8 этажа, пока пьяные родители спали
- В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле
- Погода в Молдове на ближайшие дни
- Депутат ППДП расплакалась в прямом эфире, когда оправдывалась перед женщинами, обвинившими ее в присвоении денег
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md