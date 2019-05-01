Ученые провели исследование и выяснили, какой фрукт помогает снизить риск возникновения тромбоза. Оказалось, что сохранить организм более здоровым поможет слива. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Специалисты объяснили, что слива содержит клетчатку, витамины групп А, В, С, Е и К и антиоксиданты. Кроме этого, в ней обнаружили большое количество минералов: фосфор, цинк, йод, железо, медь, магний, калий и кальций, пишет Рамблер.
Исследование показало, что данный фрукт нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Он также поможет при проблемах с кровообращением и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Сливу советуют употреблять в пищу людям, которые страдают гипертонией, анемией и атеросклерозом, сообщило информационное агентство Nation News. Главным плюсом сливы назвали ее доступность. Фрукт широко используют в кулинарии, его можно есть как в сыром, так и в сушеном виде.
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